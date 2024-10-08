

Сопредседатели женевских переговоров против переноса процесса в другой город

08.10.2024 21:59





По информации осетинских СМИ, находящийся с визитом в Цхинвали сопредседатель Женевских переговоров Джихан Султаноглу заявил, что сопредседатели будут поддерживать сохранение Женевы в качестве места проведения переговоров.



Во вторник в Цхинвали (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) прибыла делегация сопредседателей Женевских дискуссий, в которую вошли представители ООН, ОБСЕ и Европейского Союза.



— «Женевские дискуссии, согласно их определению и соглашению, должны проходить в Женеве. Поэтому все три организации, которые представляют сопредседателей — ООН, ОБСЕ и ЕС — будут отстаивать Женеву как место проведения этих переговоров», — отметил Султаноглу.



По словам сопредседателя, если будет принято решение о переносе, это должно произойти только на основе консенсуса между участниками, а на данный момент нет никаких предпосылок для такого решения.



Сопредседатели также отметили, что на встречах в рамках механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них возможно изменение формата допуска журналистов.



Они подчеркнули, что могут лишь рекомендовать допуск представителей СМИ на встречи. На данный момент журналисты могут задавать вопросы только представителям своих делегаций и следить за результатами переговоров.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава так называемого Министерства иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев на встрече обсуждали возможность переноса Женевских переговоров в другое место.



Женевские дискуссии проходят с 2008 года, после войны в августе. Переговоры проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ. В них участвуют Грузия, Россия и США, а также представители марионеточных режимов Цхинвали и Абхазии. Перед каждым новым раундом сопредседатели обычно проводят подготовительные встречи в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали.



Одной из ключевых тем переговоров является вопрос о неприменении силы. Грузия уже взяла на себя одностороннее обязательство неприменения силы и требует того же от Российской Федерации.



Россия, которая утверждает, что не является стороной конфликта, хочет, чтобы Грузия заключила подобные соглашения с Абхазией и де-факто республикой Южная Осетия, что неприемлемо для грузинской стороны.





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