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Рекламные доходы крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии снизились в 2023 году
08.02.2024 20:07
В 2023 году доходы крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии от рекламы снизились, а проправительственных – выросли, следует из отчета Национальнойкомиссии по коммуникациям.
Доходы от рекламы включают прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.
Согласно отчету, в целом доходы телеканалов от рекламы в 2023 году составили 87,4 миллиона лари, что на 18,6% (13,7 миллиона лари) больше, чем в 2022 году. Прежде всего рост рынка произошел за счет средств, поступивших «Имеди», «Рустави 2» и PosTV.
Сколько получили телеканалы:
1) «Имеди» – 33,7 миллиона лари, рост на 8,6 миллиона лари;
2) «Рустави 2» (Медиа Холдинг) – 13,7 миллиона лари, рост на 4,5 миллиона лари:
3) «Мтавари» — 7,9 миллиона лари, снижение на 2,5 миллиона лари;
4) PosTV – 7,4 миллиона лари, рост на 2,5 миллиона лари;
5) «Формула» – 5,3 миллиона лари, снижение на 0,4 миллиона лари;
6) «Пирвели» — 5,3 миллиона лари, снижение на 0,5 миллиона лари;
7) GDS – 3,3 миллиона лари, рост на 1,3 миллиона лари;
8) BMG – 3,2 миллиона лари, рост на 1,3 миллиона лари;
9) «Общественный вещатель» – 2,4 миллиона лари, снижение на 0,7 миллиона лари;
10) Медиа-холдинг «Georgian Times» – 0,4 миллиона лари, снижение на 30 тыс лари.
Что касается радиовещателей, то их доходы от рекламы в 2023 году увеличились на 21% по сравнению с 2022 годом, составив 7,6 миллиона лари. Более 90% этой суммы пришлось на прямую рекламу.
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