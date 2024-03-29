

В феврале экономика Грузии выросла на 9,5%

29.03.2024 13:34





По предварительной оценке Национальной службы статистики, в феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, рост реального ВВП составил 9,5%, а средний показатель за январь-февраль — 7,7%.



По сообщению «Грузстата», в феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, значительный вклад в рост экономики внесли такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и коммуникация, транспорт и складирование.



Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и горнодобывающей промышленности.



«Грузстат» ежемесячно производит предварительные оценки экономического роста, которые рассчитываются на основе ведомственной статистики (обороты предприятий-плательщиков НДС, фискальные и монетарные данные).





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