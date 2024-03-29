|
|
|
В феврале экономика Грузии выросла на 9,5%
29.03.2024 13:34
По предварительной оценке Национальной службы статистики, в феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, рост реального ВВП составил 9,5%, а средний показатель за январь-февраль — 7,7%.
По сообщению «Грузстата», в феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, значительный вклад в рост экономики внесли такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и коммуникация, транспорт и складирование.
Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и горнодобывающей промышленности.
«Грузстат» ежемесячно производит предварительные оценки экономического роста, которые рассчитываются на основе ведомственной статистики (обороты предприятий-плательщиков НДС, фискальные и монетарные данные).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна