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Прямые иностранные инвестиции в Грузии сократились на 64%
11.07.2024 00:26
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года снизился до 201,4 миллиона долларов, то есть зафиксировано годовое снижение на 64,4 процента. Финансовый сектор находится в минусе – этот показатель за первый квартал является самым низким с периода пандемии (2020-2021 гг.). Показательно и то, что в первых кварталах последних двух лет объем прямых иностранных инвестиций превышал полмиллиарда долларов.
По странам инвестиции распределились следующим образом:
Турция — 42,4 млн долларов (21 процент)
Чехия – 41,5 млн долларов (20,6 процента)
США – 33,7 млн долларов (16,7 процента)
Нидерланды – 32,3 млн долларов (16 процентов)
Маршалловы Острова (офшоры) – 22,3 млн долларов (11 процентов)
Наибольшие инвестиции были сделаны в энергетический сектор — 78,7 миллиона долларов (39,1 процента), второе место занимает торговый сектор — 39,5 млн долларов (19,6 процента), а на третьей позиции — транспортная сфера с 38,8 млн долларов (19,3 процента).
Следует отметить, что последний отрицательный показатель в финансовом секторе был зафиксирован во втором квартале 2019 года и четвертом квартале 2016 года.
Прямые иностранные инвестиции (FDI — Foreign Direct Investment) — прямые инвестиции в производство и бизнес страны, сделанные иностранным предприятием путем покупки компании или расширения существующего бизнеса. Помимо прямых иностранных инвестиций, существуют портфельные инвестиции. Портфельные инвестиции — это пассивные вклады в ценные бумаги другой страны, такие как акции и облигации.
Иностранные инвестиции являются одним из способов достижения экономического роста страны. Они увеличивают запас капитала в стране, что приводит к повышению производительности и уровня занятости.
Иностранные инвестиции также позволяют развивающимся странам получать и использовать новейшие технологии, которые создаются и используются в странах с развитой экономикой.
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