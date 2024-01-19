

Мирным жителям Запада следует готовиться к полномасштабной войне с Россией - Бауэр

19.01.2024 18:42





«Мирным жителям Запада следует готовиться к полномасштабной войне с Россией», — заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.



По словам высокопоставленного военного представителя НАТО, альянс готовится к конфликту с Россией. Адмирал Бауэр заявил, что Швеция поступила правильно, призвав население готовиться к войне.



«Мы должны начать осознавать, что не все идет по плану, и в ближайшие 20 лет не все будет в шоколаде. Я не говорю, что завтра ситуация станет сложной, мы должны понимать, что мы живем в мирном состоянии и это не является чем-то само собой разумеющимся. Именно поэтому у нас есть планы, мы готовимся к конфликту с Россией и террористическими группировками. Если на нас нападут. Мы не ищем какого-либо конфликта, но если на нас нападут, мы должны быть готовы», — заявил Роб Бауэр.







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