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Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ
08.02.2024 20:57
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.
Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. "С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на ставке", - заявил он в отвержении.
Президент отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня, в частности с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
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"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты-провел киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления-Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт-на службе государству", - сказал Зеленский.
Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.
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