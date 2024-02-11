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Суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве на Руставском рынке


11.02.2024   22:23


В качестве меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве четырех человек и ранении одного человека на т.н. стамбульском рынке в Рустави Георгию Орвелашвили и его брату Гогите Орвелашвили избрано заключение.

По словам прокурора дела Кетеван Сонидзе, мотивом преступления была месть. В частности, по информации стороны обвинения, Георгий Орвелашвили работал на базаре вместе с дядей, из-за конфликта между ними дядя уволил его с работы, после чего и произошло преступление.

Адвокат обвиняемого в убийстве четырех человек утверждает, что из-за масштаба преступления у стороны защиты не было иных ожиданий от суда, кроме применения в качестве меры пресечения лишения свободы.

«Что касается состава залога, то вчера я согласовал с Георгием Орвелашвили позиции, что мы бы подали это ходатайство, если бы он был в состоянии заплатить сумму, но Георгий Орвелашвили категорически заявил, что у его семьи нет такой возможности и нет в собственности недвижимости.

О мотивах Георгий Орвелашвили не говорит. Я не знаю, с какой целью он совершил это преступление. Предположительно, он не был в нетрезвом состоянии, поскольку [происшествие] случилось в утренние часы», - сказал Эльдар Гвалия.

Для информации, в результате стрельбы на т.н. стамбульском рынке в Рустави погибли четыре человека, один был ранен и помещен в клинику. Правоохранители задержали мужчину на месте.

Кроме того, следует отметить, что 20 февраля правоохранители также задержали брата Георгия Орвелашвили. Оружие, из которого были произведены выстрелы, принадлежало брату Георгия Орвелашвили.


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