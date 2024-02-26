

Министр обороны встретился с директором по планированию, политике, стратегии и возможностям Европейского командования США

26.02.2024 18:15





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с директором по планированию, политике, стратегии и возможностям Европейского командования США.



По информации Минобороны, Ираклий Чиковани принимал в Минобороны генерал-майора Даниэля Ласику.



Министр обороны поблагодарил американскую сторону за политическую и практическую поддержку Грузии.



«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества США и Грузии в сфере обороны и планы на будущее. На встрече был подчеркнут значительный вклад Европейского командования США в укрепление обороноспособности Грузии. Министр обороны и генерал-майор Даниэль Ласика поговорили о важности проведения многонациональных военных учений в Грузии. В завершение встречи стороны выразили надежду, что плодотворное сотрудничество между странами в сфере обороны будет и дальше укрепляться.



В рамках визита генерал-майор Даниэль Ласика встретился с командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили. На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, стороны обсудили текущие вопросы и дальнейшие планы сотрудничества между Силами обороны Грузии и Европейским командованием США», — говорится в информации Минобороны.







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