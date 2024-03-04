

В ходе спецоперации в Ингушетии были убиты шесть человек

04.03.2024 14:46





В городе Карабулак Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 19:30 2 марта.



По данным ФСБ России, в результате спецоперации в городе Карабулак убиты 6 боевиков.



По предварительным данным ведомства, подозреваемые являлись сторонниками ИГИЛ и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.



Информационное агентство «База» сообщило, что одним из убитых был мирный прохожий, однако местные власти это опровергли.



О столкновениях между полицией и вооруженными формированиями в Ингушетии стало известно вчера, 2 марта.







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