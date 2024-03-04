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В ходе спецоперации в Ингушетии были убиты шесть человек


04.03.2024   14:46


В городе Карабулак Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 19:30 2 марта.

По данным ФСБ России, в результате спецоперации в городе Карабулак убиты 6 боевиков.

По предварительным данным ведомства, подозреваемые являлись сторонниками ИГИЛ и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

Информационное агентство «База» сообщило, что одним из убитых был мирный прохожий, однако местные власти это опровергли.

О столкновениях между полицией и вооруженными формированиями в Ингушетии стало известно вчера, 2 марта.


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