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Информационное агентство, связанное с ИГИЛ, опубликовало видео нападения на «Крокус Сити Холл»
24.03.2024 12:13
Информационное агентство Amak, связанное с «Исламским государством», опубликовало видео, на котором нападавшие входят в «Крокус Сити Холл» и открывают огонь. На кадрах видны четверо нападавших, их лица размыты, а голоса изменены.
По информации «Исламского государства», в нападении непосредственно участвовали четыре человека.
Видео содержит арабские субтитры. На записях также видно, как один из нападавших открыл огонь по находящимся в здании людям.
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