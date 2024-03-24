

Информационное агентство, связанное с ИГИЛ, опубликовало видео нападения на «Крокус Сити Холл»

24.03.2024 12:13





Информационное агентство Amak, связанное с «Исламским государством», опубликовало видео, на котором нападавшие входят в «Крокус Сити Холл» и открывают огонь. На кадрах видны четверо нападавших, их лица размыты, а голоса изменены.



По информации «Исламского государства», в нападении непосредственно участвовали четыре человека.



Видео содержит арабские субтитры. На записях также видно, как один из нападавших открыл огонь по находящимся в здании людям.







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