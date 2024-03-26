

Госдеп США о теракте в Москве: Никакого участия Украины не было, и точка

26.03.2024 16:16





Украина не причастна к стрельбе в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, жертвами которого стали, по официальной информации, 139 человек. Об этом представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 25 марта, запись которого опубликована на сайте Госдепа.



"Никакого участия Украины не было, и точка. Вы же видели, что украинское правительство ясно дало это понять?" – сказал он журналистам, комментируя попытки страны-агрессора России обвинить украинскую сторону в причастности к террористическому акту.



К своим заявлениям россияне "привели ноль доказательств", потому что их нет, добавил спикер дипломатического ведомства.



22 марта в Белом доме уже говорили, что не видят никаких признаков причастности Украины к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall.





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