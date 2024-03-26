

В школах двух сел и города Кобулети была объявлена эвакуация

26.03.2024 19:18





Сегодня, 26 марта, была объявлена эвакуация в школах сел Хуцубани и Самеба, а также во второй государственной школе города Кобулети. В МВД и ресурсных центрах Минобразования воздержались от разъяснений происходящего.



Как рассказал один из учителей, школьники и учителя покинули здание школы около 12:00.



Объявление об эвакуации Batumelebi подтвердили и в других школах.



Причиной эвакуации, вероятно, стала распространенная в социальных сетях информация о наличии в зданиях учебных заведений взрывчатки.



Для проверки информации Batumelebi обратилось в Ресурсный центр Кобулети, там нам порекомендовали обратиться за информацией в МВД.



Мы также связались с Министерством образования Аджарии, но и в этом ведомстве нам не дали комментариев.



Ранее в марте также распространялась информация о взрывчатке, тогда в нескольких торговых центрах и школах Батуми была объявлена эвакуация.



Как сообщили нам в пресс-службе МВД, детали произошедшего будут уточнены в ближайшее время.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





