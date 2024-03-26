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В школах двух сел и города Кобулети была объявлена эвакуация
26.03.2024 19:18
Сегодня, 26 марта, была объявлена эвакуация в школах сел Хуцубани и Самеба, а также во второй государственной школе города Кобулети. В МВД и ресурсных центрах Минобразования воздержались от разъяснений происходящего.
Как рассказал один из учителей, школьники и учителя покинули здание школы около 12:00.
Объявление об эвакуации Batumelebi подтвердили и в других школах.
Причиной эвакуации, вероятно, стала распространенная в социальных сетях информация о наличии в зданиях учебных заведений взрывчатки.
Для проверки информации Batumelebi обратилось в Ресурсный центр Кобулети, там нам порекомендовали обратиться за информацией в МВД.
Мы также связались с Министерством образования Аджарии, но и в этом ведомстве нам не дали комментариев.
Ранее в марте также распространялась информация о взрывчатке, тогда в нескольких торговых центрах и школах Батуми была объявлена эвакуация.
Как сообщили нам в пресс-службе МВД, детали произошедшего будут уточнены в ближайшее время.
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