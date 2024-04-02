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В батумской гостинице Hilton прошли противопожарные учения
02.04.2024 11:59
Сотрудники Агентства обслуживания госрезервов и гражданской безопасности Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии провели учения по эвакуации при пожаре в отеле «Хилтон» в Батуми.
Обучение включало в себя правила поведения во время чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, обучение персонала гостиницы и упражнения по эвакуации пострадавших. В рамках указанного обучения пожарные и спасатели с использованием соответствующей специальной техники и оборудования продемонстрировали все необходимые компоненты действий при городском пожаре.
Обучение проводилось по заказу отеля Hilton. В мероприятии вместе с сотрудниками пожарно-спасательных сил были задействованы сотрудники управления патрульной полиции и центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи.
После окончания мероприятия служба по управлению чрезвычайными ситуациями оценила недостатки, выявленные сотрудниками гостиницы в ходе обучения, и дала соответствующие рекомендации по их устранению.
В службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД внедрены службы по части пожарной и гражданской безопасности, которыми пользуются различные организации.
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