

Специальная следственная служба задержала сотрудника военной полиции Минобороны

02.04.2024 12:10





Специальная следственная служба задержала сотрудника военной полиции Минобороны Грузии из-за угроз в адрес жены. Информацию об этом распространяет Специальная следственная служба.



«Специальной следственной службой по факту угроз задержан сотрудник Департамента военной полиции Сил обороны Министерства обороны Грузии И.М.



Следствием установило, что 23 февраля 2024 года, обвиняемый, проиграв деньги в азартные игры, вернулся домой в вечерние часы, где у него возникли разногласия с женой, и он пригрозил ей лишением жизни. После этого обвиняемый продолжал угрожать жене. В марте этого года во время конфликта, возникшего по бытовым вопросам, он пригрозил жене физической расправой как непосредственно, так и посредством короткого текстового сообщения. У потерпевшей возник обоснованный страх, что муж может осуществить угрозы.



Специальная следственная служба, после обращения потерпевшей женщины, незамедлительно начала расследование и во взаимодействии с прокуратурой получила доказательства, уличающие правоохранителя в преступлении, после чего тот был задержан на основании решения суда.



Обвинения военному полицейскому будут предъявлены в течение 48 часов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Специальная следственная служба продолжает следствие по делу», - говорится в информации ведомства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





