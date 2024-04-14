

США не будут участвовать ни в каком нападении на Иран - Байден

14.04.2024 11:25





США не будут участвовать ни в каком нападении на Иран, заявил президент США Джо Байден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре.



Байден отметил, что сегодня Израиль должен считать себя победителем, поскольку, по нынешней оценке США, иранские атаки были в основном безуспешными и продемонстрировали высочайшие военные возможности Израиля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





