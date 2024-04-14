|
|
|
США не будут участвовать ни в каком нападении на Иран - Байден
14.04.2024 11:25
США не будут участвовать ни в каком нападении на Иран, заявил президент США Джо Байден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре.
Байден отметил, что сегодня Израиль должен считать себя победителем, поскольку, по нынешней оценке США, иранские атаки были в основном безуспешными и продемонстрировали высочайшие военные возможности Израиля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна