В рамках учений «Agile Spirit 2025» грузино-американский тактический конвой прибыл из Сенаки в Вазиани

26.07.2025 16:50





В рамках международных учений «Agile Spirit 2025» американская военная техника вместе с бронемашинами Сил обороны Грузии прибыла из Сенаки в Вазиани по автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает Министерство обороны Грузии.



Грузино-американский тактический конвой был укомплектован американской высокомобильной многоцелевой бронетехникой и бронемашинами отечественного производства «Дидгори» и «Кобра», состоящими на вооружении Сил обороны Грузии.



Многонациональные международные учения «Agile Spirit 2025» официально открылись 25 июля. Американская техника, участвующая в учениях, прибыла в порт Поти из Румынии на пароме из порта Констанца, после чего была размещена на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки.



Официальное завершение учения Agile Spirit 2025 состоится 6 августа. Грузия принимает эти учения уже в двенадцатый раз. Целью Agile Spirit 2025 является повышение уровня готовности, оперативной совместимости и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.







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