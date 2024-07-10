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Минфин закупит для таможни четырех служебных собак


10.07.2024   10:36


Служба доходов Минфина Грузии запросила у правительства разрешение на покупку четырех служебных собак за 21 200 евро.

Они поступят в распоряжение таможни для борьбы с контрабандой.

В пояснительной записке высокая стоимость служебных собак объясняется их специальной подготовкой и уникальными способностями. Приобрести их планируется у турецкой компании FlyDog.

По данным бизнес-портала BM.ge, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже подписал разрешение на упрощенную закупку.


Источник: Новости - Грузия
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