

Минфин закупит для таможни четырех служебных собак

10.07.2024 10:36





Служба доходов Минфина Грузии запросила у правительства разрешение на покупку четырех служебных собак за 21 200 евро.



Они поступят в распоряжение таможни для борьбы с контрабандой.



В пояснительной записке высокая стоимость служебных собак объясняется их специальной подготовкой и уникальными способностями. Приобрести их планируется у турецкой компании FlyDog.



По данным бизнес-портала BM.ge, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже подписал разрешение на упрощенную закупку.



Источник: Новости - Грузия

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