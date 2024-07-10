|
|
|
Минфин закупит для таможни четырех служебных собак
10.07.2024 10:36
Служба доходов Минфина Грузии запросила у правительства разрешение на покупку четырех служебных собак за 21 200 евро.
Они поступят в распоряжение таможни для борьбы с контрабандой.
В пояснительной записке высокая стоимость служебных собак объясняется их специальной подготовкой и уникальными способностями. Приобрести их планируется у турецкой компании FlyDog.
По данным бизнес-портала BM.ge, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже подписал разрешение на упрощенную закупку.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна