

На перевале Накерала восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта

11.02.2024 15:05





На перевале Накерала восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, сообщает Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«В результате проведенных очистных работ восстановлено движение прицепной и полуприцепной техники на участке автодороги Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения км 39-км 62 (перевал Накерала) «, — отмечается в информации департамента автотранспорта.







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