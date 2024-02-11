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На перевале Накерала восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта


11.02.2024   15:05


На перевале Накерала восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, сообщает Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«В результате проведенных очистных работ восстановлено движение прицепной и полуприцепной техники на участке автодороги Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения км 39-км 62 (перевал Накерала) «, — отмечается в информации департамента автотранспорта.


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