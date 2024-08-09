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Около 5 тыс. грузовиков застряли в России на границе с Грузией


09.08.2024   21:14


Количество грузовых автомобилей в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии приблизилось к 5 тыс. машин, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

Так, на утро среды, в электронной очереди на проезд зарегистрировано 4 тысячи 943 грузовика.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что количество патрульных машин ГИБДД на участке дороги от Владикавказа до Верхнего Ларса будет увеличено. Ожидающие в очереди на проезд через границу обеспечены водой и медпомощью.

В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления "Интерфаксу" сообщали, что МАПП "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, однако фактический пропуск грузовиков снизился из-за замедления работы сопредельного пункта пропуска "Казбеги".

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.


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