

Латвийские депутаты предупреждают о большем количестве российских шпионов в Европарламенте

31.01.2024 19:11





После публикаций СМИ о сотрудничестве латвийского депутата Европарламента Татьяны Жданок с ФСБ РФ ее соотечественники предупредили, что количество подобных ей членов европейского законодательного органа ЕС намного больше.



Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico, которое приводит письмо трех латвийских евродепутатов.



"Есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат интересам России", – написали Сандра Калниете, Робертс Зиле и Иварс Иябс из правоцентристской Европейской народной партии, правых Европейских консерваторов и реформистов и либеральной партии "Обновление".



Они убеждены, что случай с Жданок является не единичным, а также выразили обеспокоенность подозрительными "публичными вмешательствами, голосованиями, организованными мероприятиями, а также тайной деятельностью".



Жданок была одной из 13 евродепутатов, которые в марте 2022 года проголосовали против резолюции, которая осуждала полномасштабное вторжение РФ в Украину.



Из-за этого она была исключена из фракции "Зеленые – Европейский свободный альянс".



В то же время в письме латвийские депутаты отмечают, что эта фракция должна нести определенную ответственность за "долгосрочное сотрудничество, финансовую поддержку и информационный обмен" со Жданок с июля 2004 года по март 2022 года.



В то же время "Зеленые/EFA" накануне обнародовали заявление, в котором выражает "глубокую обеспокоенность" обвинениями и просит запретить Жданок участвовать в работе Европарламента на время расследования.



По данным совместного расследования Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.



Сама Жданок утверждает, что "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами".



В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, там начали собственное расследование.





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