

Эрдоган поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением премьер-министром Грузии

09.02.2024 20:26





Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии.



Президент Турции выражает уверенность, что существующие дружественные отношения между Турцией и Грузией в будущем будут еще больше укрепляться во всех сферах.



«От имени турецкого народа и от себя лично я хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство с назначением нашего соседа, друга и стратегического партнера премьер-министром Грузии.



Следует отметить, что в этот период развиваются многообещающие события в плане установления долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я хотел бы выразить веру, что в результате ваших усилий дружественные отношения между Турцией и Грузией будут еще больше укрепляться в будущем во всех сферах.



Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вашему Превосходительству здоровья, а дружественному народу Грузии — процветания и счастья», — говорится в официальном письме, направленном Ираклию Кобахидзе.







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