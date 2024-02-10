

Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о финансировании Украины

10.02.2024 11:37





Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о финансировании Украины, сообщает The Hill.



По информации The Hill, пакет помощи в размере 95,3 миллиарда долларов предполагает финансирование Украины, Израиля и Тайваня.



Рассмотрение законопроекта поддержали 64 сенатора, в том числе 14 республиканцев.



Лидер большинства в Сенате Чак Шумер изъял из законопроекта положения, касающиеся безопасности границ США, после того как сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект.



Законопроект включает 60 млрд долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля, 9 млрд долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному и 4,8 млрд долларов на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.





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