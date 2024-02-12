

Ираклий Кобахидзе проведет первое заседание правительства

12.02.2024 10:33





Обновленное правительство Грузии проведет сегодня свое первое заседание. Ираклий Кобахидзе впервые будет руководить заседанием в ранге премьер-министра.



Заседание в администрации правительства начнется в 11:00.



8 февраля парламент выразил доверие обновленному составу правительства Грузии.



Ираклий Кобахидзе сменил на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили.





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