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Ираклий Кобахидзе проведет первое заседание правительства


12.02.2024   10:33


Обновленное правительство Грузии проведет сегодня свое первое заседание. Ираклий Кобахидзе впервые будет руководить заседанием в ранге премьер-министра.

Заседание в администрации правительства начнется в 11:00.

8 февраля парламент выразил доверие обновленному составу правительства Грузии.

Ираклий Кобахидзе сменил на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили.


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