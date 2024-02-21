

Почему подростки проявляют интерес к приобщению к криминальной субкультуре – Исследование

21.02.2024 19:49





Почему подростки проявляют интерес к приобщению к криминальным субкультурам? — Данный вопрос изучили исследования Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (GCRT), результаты которых были опубликованы сегодня.



В исследовании влияния криминального менталитета на общество рассматриваются факторы, вызывающие интерес подростков к криминальным субкультурам.



По данным исследований, Эксперты, участвующие в качественном исследовании, подчеркивают, что стремление ассоциироваться с авторитетами криминальной субкультуры у подростков начинается тогда, когда прекращается или ослабевает общение между детьми и их родителями в семье. В основе этого лежит ряд факторов: а) плохое экономическое положение семей, когда усилия родителей направлены в основном на удовлетворение основных потребностей своего ребенка (детей); б) авторитарное воспитание, когда дети, подвергшиеся агрессии, переносят агрессию на других; в) родители являются отрицательным примером для подражания, конфликтуя друг с другом и пристрастившись к алкоголю и наркотикам; г) по примеру члена семьи, принадлежащего к криминальной субкультуре и находящегося в местах лишения свободы.



Исследование показывает, что довольно значительная часть общества проявляет с одной стороны лояльность к

криминальным субкультурам, а с другой – недоверие к правоохранительным органам (между этими двумя факторами существует корреляция): а именно 21% респондентов обратились бы к членам криминальных субкультур для решения случаев притеснения/несправедливости в их отношении.



По данным исследования, сближение с криминальными субкультурами может быть вызвано стремлением подростков обладать властью или наоборот, защитить себя от влиятельных сверстников.



По мнению экспертов, аспект власти также играет ключевую роль среди подростков. В период полового созревания усиливается стремление утвердиться в обществе и стать лидером, а преступная деятельность дает подросткам возможность получить власть. Кроме того, важным аспектом является желание чувствовать себя в безопасности – некоторые дети считают, что общение с преступными группировками сделает их менее подверженными притеснениям.



Эксперты также выявили подталкивающие факторы, поощряющие подростков, такие как положительные стереотипы о преступных группировках, частое использование современных технологий и социальных сетей, отсутствие

соответствующей инфраструктуры для продуктивного проведения времени, влияние пандемии COVID-19,

систематическое употребление алкоголя и наркотиков, недостаточное доверие к верховенству закона и институтам.



Как указано в документе, в школах криминальное мышление проявляется через психологическую травлю (в том числе буллинг, изоляцию, словесные оскорбления), физическое насилие, вымогательство и воровство со стороны учеников. В школе хулиганы обычно активны и агрессивны; им трудно управлять эмоциями и у них низкая успеваемость.



«Привлекательность принадлежности к криминальной субкультуре среди подростков определяется тем, что эта группа влияет на текущие (в том числе политические) события в обществе. Также представители криминальной субкультуры помогают конкретным людям решать различные проблемы за соответствующую плату.



Более того: представители криминального мира связаны с борьбой с несправедливостью и свободой. Таким образом, у подростков создается ощущение, что представители криминальной субкультуры не работают, а лишь играют роль справедливого «судьи» и таким образом создают социальный и экономический капитал», — читаем в исследовании.



Эксперты выделяют конкретные группы подростков, которые подвержены риску совершения преступлений: а) дети, живущие и работающие на улице, б) подростки с различными проблемами психического здоровья, в) дети которые находились под опекой государства и часто переезжали из одного учреждения опеки или приемной семьи в другое. Эти дети не получают никакой поддержки со стороны взрослых и пытаются восполнить ее, вступая в преступные группировки.



Рекомендации

Для профилактики криминального мышления среди подростков необходим комплексный подход и слаженная работа различных учреждений – «сотрудничество семьи, школы, общества и поставщиков услуг является залогом создания позитивной среды для детей».



Необходимо выявлять поведенческие проблемы у подростков и решать их как можно раньше, на ранней стадии. Важную роль в этом процессе играют семейные врачи, детские сады, школы и органы местного самоуправления.



Поощрение позитивного родительского воспитания особенно важно. Это предполагает создание семейной среды, ориентированной на любовь, поддержку и общение. Авторы исследования призывают семьи:



Авторитарную систему воспитания в семье следует заменить моделью воспитания, ориентированной на сотрудничество и взаимное уважение;



Родители должны иметь больше времени для общения со своими детьми (подростками); Семьи должны прививать

своим детям, что хорошие вещи в жизни требуют усилий, заслуг и умения, и их не получают легким преступным путем.



Необходимо реализовать в школах соответствующие образовательные программы – обучение детей правовой системе, этическим ценностям и эмпатии; расширение доступа к услугам в области психического здоровья; Вовлечение детей в спортивные и общественные мероприятия;



Эксперты, участвующие в исследовании, говорят, что образцами для подражания могут стать члены семьи, учителя, друзья, общественные деятели и другие лица, активно общающиеся с подростками.



Важно научить детей справляться с давлением со стороны сверстников: «Открытое общение с детьми/взрослыми необходимо для формирования адекватных представлений о дружбе и понимания того, что дружба строится на здоровой самооценке и взаимопонимании между сверстниками, а не на подчинении».



Документ подготовил Институт социальных исследований и анализа (ISSI), возглавляемый Яго Качкачишвили. Исследование является комплексным и предполагает комбинированное использование как количественных, так и качественных методов исследования.



В рамках количественного исследования личные интервью были проведены в 11 регионах Грузии (за исключением оккупированных территорий). В опросе приняли участие 1 908 респондентов старше 15 лет. Полученные данные репрезентативны для всей Грузии – погрешность не превышает 2,2%.



В рамках качественного исследования в период с июня по ноябрь 2023 года было исследование было проведено 11 фокус-группах. В данном случае участниками исследования выступили школьные учителя, судебные приставы и психологи, социальные работники Национального агентства пробации, эксперты из неправительственного сектора, работающие в сфере ювенальной юстиции. В рамках исследования были проведены экспертные интервью с двумя психологами детского развития и четырьмя судьями. В ходе презентации авторы отметили, что, несмотря на их усилия, представители МВД и Прокуратуры Грузии в исследовании не участвовали.





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