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Петер Фишер: В конце года Совет ЕС может принять решение начать переговоры о вступлении Грузии
23.02.2024 20:53
«Для Грузии, правительства и парламента Грузии важно быстро двигаться в отношении девяти шагов», — заявил посол Германии Петер Фишер.
По его словам, для того, чтобы начать переговоры о вступлении с Грузией, должен быть достигнут реальный прогресс по девяти шагам.
«Девять шагов — это еще вопрос будущего, но следующий год короток. В конце этого года состоится заседание Совета ЕС, и Совет ЕС может принять решение о начале переговоров о вступлении Грузии. Это будет следующим шагом. Для этого должен быть реальный прогресс по девяти шагам. В этом году график короткий, потому что летом пройдут выборы в Европарламент, в Еврокомиссию, также пройдут выборы в Грузии. Поэтому важно, чтобы Грузия, правительство и парламент Грузии быстро продвинулись в отношении девяти шагов», — заявил Фишер.
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