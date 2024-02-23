Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Петер Фишер: В конце года Совет ЕС может принять решение начать переговоры о вступлении Грузии


23.02.2024   20:53


«Для Грузии, правительства и парламента Грузии важно быстро двигаться в отношении девяти шагов», — заявил посол Германии Петер Фишер.

По его словам, для того, чтобы начать переговоры о вступлении с Грузией, должен быть достигнут реальный прогресс по девяти шагам.

«Девять шагов — это еще вопрос будущего, но следующий год короток. В конце этого года состоится заседание Совета ЕС, и Совет ЕС может принять решение о начале переговоров о вступлении Грузии. Это будет следующим шагом. Для этого должен быть реальный прогресс по девяти шагам. В этом году график короткий, потому что летом пройдут выборы в Европарламент, в Еврокомиссию, также пройдут выборы в Грузии. Поэтому важно, чтобы Грузия, правительство и парламент Грузии быстро продвинулись в отношении девяти шагов», — заявил Фишер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна