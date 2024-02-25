

Наблюдательная делегация NDI публикует рекомендации к парламентским выборам в Грузии

25.02.2024 22:32





Завершилась первая в 2024 году предвыборная наблюдательная миссия NDI - делегация публикует рекомендации, разработанные к парламентским выборам 26 октября.



В отчете отмечается, что за восемь месяцев до выборов и за шесть месяцев до начала предвыборных кампаний наблюдается ряд положительных тенденций, в том числе: непоколебимая поддержка населением демократии, прав человека и верховенства закона, положительный настрой общества к полиции, снижение уровня мелкой коррупции в восприятии населения, возобновление практики обнародования правительственных постановлений для повышения прозрачности и внедрение инноваций для улучшения процессов в день выборов.



В то же время существуют важные вызовы, связанные с избирательными процессами, которые необходимо решить: поляризация, словесные нападки на гражданское общество (в том числе наблюдательные организации), подозрения в недобросовестном использовании административного ресурса в целях получения политических выгод, а также вопросы, связанные с внедрением новых избирательных технологий.



Как отметил бывший глава представительства ЕС в Грузии Пер Эклунд, это первые для Грузии выборы после получения статуса кандидата в ЕС.



«Соответственно, правительству Грузии и всем другим заинтересованным сторонам дается возможность доказать приверженность инклюзивным, прозрачным и подотчетным выборам и демократическим ценностям», - отметил Пер Эклунд,



По его словам, международные и местные миссии по наблюдению за выборами играют важную роль в обеспечении надежности выборов и защите глобальных демократических стандартов.



Кроме того, член делегации, региональный директор NDI по Евразии Ева Буша отметила, что до парламентских выборов в октябре 2024 года осталось достаточно времени, чтобы обеспечить благоприятную среду для выборов, что станет еще одним шагом вперед на пути демократического развития Грузии.



Как известно, 19-25 февраля в Грузии находилась предвыборная наблюдательная миссия Национального демократического института (NDI). Данная делегация стала первой из двух предвыборных миссий, запланированных перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года.





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