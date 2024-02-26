

Посол ЕС призывает правительство быть инклюзивным, а оппозицию – конструктивной

26.02.2024 17:56





Я призываю всех в Грузии неустанно работать, я призываю правительство быть очень инклюзивным, а оппозицию – конструктивной, чтобы добиться как можно большего прогресса по каждой из рекомендаций 9 шагов, чтобы Еврокомиссия дала положительную рекомендацию и лидеры без колебаний приняли решение о следующем шаге вступления Грузии в ЕС, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, положительное решение зависит от реформ, которые грузины должны осуществить сами.



«Дорожная карта ясна, 9 шагов ясны, работа идет», - добавил посол.



По его словам, между Еврокомиссией и властями Грузии проходят интенсивные консультации относительно всех 9 шагов, определенных для Грузии, и всех рекомендаций, которые содержал отчет о расширении по поводу Грузии, включая реформу судебной системы.



По его словам, Евросоюз сейчас начинает готовиться к следующему отчету о расширении.



«У нас будут консультации практически со всеми. На следующей неделе мы начинаем консультации с гражданским обществом. Отчет будет опубликован в октябре, и, как и в прошлом году, в декабре лидеры решат, переходить ли к следующему этапу – что предполагает начало переговоров о вступлении с Грузией», - отметил посол.





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