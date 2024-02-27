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Соловьев: если бы проблема Грузии была решена в 2008-м, мы имели бы границу с Арменией
27.02.2024 14:20
Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что если бы Россия решила «проблему Грузии» — захватила бы территорию страны полностью — во время российско-грузинской войны августа 2008 года, то теперь у РФ была бы граница с Арменией.
«В Армении не было бы проблем, если бы мы не остановились в 2008 году. Мы бы решили проблему Грузии в 2008 году, у нас была бы сухопутная граница с Арменией, где сейчас жизнь была бы совершенно другой», — заявил пропагандист.
Напомним, в феврале 2023 года пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Грузии «повтором» августа 2008 года. Он отреагировал на заявление президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что война в Украине не должна завершиться «без отступления России со всех оккупированных территорий».
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