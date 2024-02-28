Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российский суд заочно приговорил главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили


28.02.2024   14:38


В России санкционировали заочный арест главы воюющего в Украине «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили, сообщает ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамулашвили Ушанги Зурабовича, гражданина Грузии, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — указано в публикации.

По данным СМИ, российская сторона объявила Мамулашвили во внутренний и международный розыск.

Россия обвиняет Мамулашвили в создании вооруженного формирования в Украине и вербовке по меньшей мере 24 граждан Грузии для участия в войне против России. По версии следствия, Мамулашвили в интервью делал «деструктивные и жестокие» призывы, в том числе об уничтожении российских военных, вторгшихся на территорию Украины.

Помимо Мамулашвили, в России возбуждены дела и против других граждан Грузии, воюющих в Украине.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна