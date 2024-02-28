

Российский суд заочно приговорил главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили

28.02.2024 14:38





В России санкционировали заочный арест главы воюющего в Украине «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили, сообщает ТАСС.



«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамулашвили Ушанги Зурабовича, гражданина Грузии, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — указано в публикации.



По данным СМИ, российская сторона объявила Мамулашвили во внутренний и международный розыск.



Россия обвиняет Мамулашвили в создании вооруженного формирования в Украине и вербовке по меньшей мере 24 граждан Грузии для участия в войне против России. По версии следствия, Мамулашвили в интервью делал «деструктивные и жестокие» призывы, в том числе об уничтожении российских военных, вторгшихся на территорию Украины.



Помимо Мамулашвили, в России возбуждены дела и против других граждан Грузии, воюющих в Украине.





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