

Алиев: Мы всегда будем сторонниками суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ Грузии

16.03.2024 16:40





Мы еще раз подтвердили нашу поддержку друг друга в направлении суверенитета и территориальной целостности, и я хочу еще раз публично повторить - мы всегда и постоянно будем сторонниками суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ Грузии, - заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совместной брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



По его же заявлению, визиту премьер-министра Грузии в Азербайджанскую Республику придается большое значение.



«Аргументированные реформы, стабильность, которая существует в стране, я имею в виду Грузию, это большое достояние, особенно учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, и я хочу поздравить наших грузинских братьев со всеми этими успешными достижениями. Подтверждением тому является показатель нашей торговли, товарооборота объемом в 900 млн долларов, который увеличился на 15%. Эти реформы хорошо продуманы, вполне обоснованы и призваны улучшить инвестиционную среду и сделать климат еще более привлекательным для наших инвесторов. Инвестиции в 4 миллиарда долларов немалы. Одной из первых целей и причин этого является прекрасный инвестиционный климат, существующий в Грузии. Кроме того, мы еще раз подтвердили нашу поддержку друг друга в направлении суверенитета и территориальной целостности, и я хочу еще раз публично повторить – мы всегда и постоянно будем сторонниками суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ Грузии. За эти годы мы сделали важные заявления, поддерживали друг друга в международных организациях, и будем продолжать это делать.



Визит премьер-министра Грузии, соседней страны в Азербайджан имеет большое значение, и в дальнейшем наши отношения перерастут в большую дружбу, так как между народами установились дружеские отношения, делегации много лет сотрудничают, и уже подружились. Мы, две дружественные и братские страны, вместе будем двигаться вперед и вместе решать все вопросы. Еще раз, господин премьер-министр, добро пожаловать в Азербайджан», - заявил Ильхам Алиев.





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