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ЕС считает незаконным открытие в оккупированных регионах Грузии избирательных участков для выборов президента России


18.03.2024   15:32


Евросоюз считает незаконными избирательные участки на выборах президента России, которые были открыты без согласия правительства Грузии в оккупированных сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, - об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.

«Евросоюз остается полностью приверженным суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии», - заявили в представительстве ЕС в Грузии.

Напомним, выборы президента России прошли 15-17 марта. Т.н. избирательные участки были открыты также в оккупированных Цхинвали и Абхазии.


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