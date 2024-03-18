

ЕС считает незаконным открытие в оккупированных регионах Грузии избирательных участков для выборов президента России

18.03.2024 15:32





Евросоюз считает незаконными избирательные участки на выборах президента России, которые были открыты без согласия правительства Грузии в оккупированных сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, - об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.



«Евросоюз остается полностью приверженным суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии», - заявили в представительстве ЕС в Грузии.



Напомним, выборы президента России прошли 15-17 марта. Т.н. избирательные участки были открыты также в оккупированных Цхинвали и Абхазии.





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