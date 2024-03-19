

Активизация Франции на Востоке и возможности для Грузии

19.03.2024 14:58





На фоне продолжающихся геополитических изменений в Европейском Союзе и вторжения России в Украину Франция все больше усиливает свой стратегический фокус на Востоке. Если в предыдущие годы Франция считалась классической страной, скептически настроенной в направлении экспансии, то в недавних посланиях президента Эммануэля Макрона можно увидеть существенное изменение этих взглядов, признаки своего рода французской Europe puissance.



Становится ясно, что для Парижа возросла важность безопасности на восточном фланге, что не должно оставаться незамеченным в Грузии. Соответственно, на фоне недавней трансформации стратегического видения Франции цель представленного материала – проанализировать, какие возможности могут возникнуть в этом направлении для Грузии и что можно сделать, чтобы Тбилиси не упустил еще одну возможность интеграции с Западом?



Что меняется?

Изменение внешнеполитических взглядов Франции является особенно примечательным развитием событий для Грузии. В течение многих лет Париж считался традиционным противником трансформации ЕС в геополитический союз и расширения НАТО. Однако в последние годы международное сообщество активно говорит о революции во внешней политике Франции, которая позволяет говорить о новых возможностях для Центральной Европы, стран расширения и стран-претендентов. Растущее внимание Франции к Востоку Европы можно увидеть в двух основных направлениях: в риторике французской политической элиты и в новых международных стратегиях Парижа.



С риторической точки зрения особенно резонансным было заявление президента Эммануэля Макрона о том, что «ничто не исключено», когда речь идет о вводе войск НАТО на территорию Украины, которое он позже подтвердил.



Это правда, что лидеры НАТО немедленно отвергли это заявление, но даже гипотетическое предположение о таком сценарии является удивительно революционным, учитывая традиционный скептицизм Франции в отношении важности стран расширения. Франция также усилила свою позицию в отношении милитаризации России и ЕС. Такое изменение имиджа России сделало Украину неотъемлемой частью архитектуры безопасности ЕС в видении Парижа. При этом на Вильнюсском саммите 2023 года было заметно изменение позиции Парижа и в плане интеграции Украины в НАТО. Сам президент Макрон пишет в соцсети X, что видит в Украине защитницу Европы.



В плане стратегических действий Франция уже начала активную работу на уровне подписания различных соглашений и договоров на востоке Евросоюза. Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Украиной, соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Молдовой и соглашение о вооружениях с Арменией являются важными практическими шагами, которые подтверждают потенциальную активизацию Франции в странах восточного фланга в контексте архитектуры безопасности ЕС.



Макрон также подчеркнул, что в рамках своего визита в Украину, который несколько раз переносился, он представит стране конкретные предложения и решения.



Такое изменение во внешнеполитических взглядах Франции приблизило Париж к позициям стран Центральной и Восточной Европы и Балтии, с одной стороны, в направлении обеспечения безопасности на Востоке, а с другой стороны, в направлении расширение Евросоюза. Однако при этом заметны более осторожная позиция Германии и определенное разногласие между позициями Макрона и Шольца. Однако, несмотря на риторические разногласия, и Франция, и Германия сходятся во мнении, что важно поддерживать Украину, в том числе оружием. В этом контексте решающее значение имеет то, какие возможности открываются перед Грузией и как Тбилиси может их эффективно использовать.



Грузия в фокусе или вне фокуса

На фоне нынешних изменений заметно, что в новом фокусе Франции фактически нигде не видно Грузии, тогда как другие государства формата расширения достигли важных договоренностей с Парижем. Французская риторика гласит, что Европейский Союз больше не может позволить себе роскошь иметь серые зоны между Россией и Европой, и поэтому коллективный Запад постепенно проведет резкую границу между геополитическими лагерями. В рамках упомянутого процесса такое маленькое государство, как Грузия, с проблемным географическим положением и ограниченными ресурсами безопасности, должно активно работать над включением в западное единство в условиях нынешней геополитической перестройки.



К внутриполитическим конфликтам в стране, которые неоднократно оказывались в центре внимания Парижа, прибавляется проблема грузинского вопроса. Среди них наиболее резонансным оказался вопрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили, которому МИД Франции даже посвятил экстраординарное заявление. Согласно официальной позиции Парижа, вместо внутренних конфликтов Грузии необходимо больше сконцентрироваться на реформах, что само по себе является сигналом того, что Франция ждет от Грузии больше инициатив на пути к европейской интеграции.



На фоне многих возможностей, открывающихся на Западе, Грузия должна попытаться максимально устранить подобные проблемы, с одной стороны, посредством интенсивной и активной дипломатии, чтобы убедить Париж в геополитической значимости Тбилиси для архитектуры европейской безопасности. С другой стороны, страна не должна создавать дополнительные искусственные барьеры в виде внутриполитической нестабильности, чему зачастую способствует правящая партия совместно с другими государственными или политическими игроками посредством поляризованной конфронтации. Таким образом, параллельно с нынешними изменениями Тбилиси должен решить, попадает ли он в европейский фокус или остается вне его.



Что может сделать Грузия?

Для того, чтобы Грузия была готова встретить новые инициативы Макрона и в то же время получить от них как можно больше пользы для защиты собственных национальных интересов, Тбилиси необходимо активизировать уже существующие двусторонние и многосторонние форматы — созданный в 2019 году «Грузинско-французский диалог имени Дмитрия Амилахвари» и «Грузино-германо-французский» треугольник.



Хотя эти форматы уже охватывают области сотрудничества в области безопасности и политики, теперь будет важным, если они будут использоваться для значительных прорывов в сотрудничестве. Например, если на повестке дня будет подписание двустороннего соглашения об обороне или военном сотрудничестве, как в случае с Молдовой, Арменией и Украиной.



Кроме того, активизация более практического и стратегического диалога и сотрудничества в вышеупомянутых форматах может существенно способствовать процессу европейской интеграции Грузии и определению места страны в архитектуре европейской безопасности.



Также важно, чтобы Грузия более активно использовала институт президента и роль президента для укрепления отношений с Францией и Европейским Союзом. Учитывая положительную динамику отношений между президентами Грузии и Франции, проявление большей доброй воли со стороны грузинского правительства и активное использование его роли в форматах двусторонних отношений с Францией может обернуться значительными выгодами для страны. Скоординированное сотрудничество между различными институтами государства и направление общих усилий на европейскую интеграцию окажет положительное влияние на международный имидж страны, а также на снижение поляризации внутри страны и усиление демократических процессов.



Вывод

В быстро меняющейся геополитической среде ключевое значение имеет то, чтобы Грузия нашла свое место в конфигурации европейской безопасности и не осталась за пределами важных двусторонних и многосторонних форматов. Попытка Эммануэля Макрона сделать Францию ведущим игроком в новой архитектуре европейской безопасности открывает перед страной важные возможности в этом направлении. Однако в этом процессе Тбилиси редко оказывается в центре внимания Парижа. Поэтому именно сейчас, когда даже одна из самых скептически настроенная Франция открыла окно возможностей для активизации сотрудничества, важно, чтобы Грузия не отставала в этом процессе. Для этого Тбилиси должен активно работать в направлении повышения двусторонних отношений с Парижем на новый уровень и максимального укрепления европейской интеграции и обороноспособности.



Авторы:



Нино Самхарадзе, политический аналитик, Институт политики Грузии

Нини Квирикашвили, младший политический аналитик, Институт политики Грузии



Источник: «Netgazeti»

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