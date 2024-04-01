

Усупашвили: Когда власть Иванишвили закончится, Ираклий Гарибашвили сам объявит себя жертвой системы

01.04.2024 14:43





Когда власть Иванишвили закончится, Ираклий Гарибашвили сам объявит, что он тоже был жертвой системы Иванишвили, что ему было делать - он готовит себе будущий статус, - об этом заявил депутат "Лело" Давид Усупашвили, оценивая заявление председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили, что «Мурусидзе и Чинчаладзе были жертвами системы».



«Ираклий Гарибашвили готовит себе будущий статус. Когда власть Иванишвили закончится, он сам объявит нам, что тоже был жертвой системы Иванишвили, что было делать, мол, должен был поступить так. Наверное, Гарибашвили это имеет в виду, когда говорит о том, что Мурусидзе был жертвой системы, а не был сам создателем этой системы», - сказал Усупашвили.



По его словам, система правосудия Грузии серьезно искалечена и чтобы это исправить, следует использовать все ресурсы.



«Наша система правосудия серьезно искалечена. Большой вклад в это внесла и «Мечта». Это необходимо исправить. Мы должны использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы это исправить. Согласно позиции «Лело», ветинг должен быть проведен после того, как в этой стране придет власть, которая действительно сама освободит судебную систему от этой опеки. Тем самым мы увидим реальный баланс сил в судебной системе, кто за честное, прозрачное и действительно независимое судейство, а кто подвешен на крючках и рычагах системы, созданной Саакашвили, принятой Иванишвили и выведенной на новую ступень», - сказал Усупашвили.



Для информации, председатель «Грузинской мечты» заявил, что судьи - Леван Мурусидзе и Михаил Чинчаладзе были жертвами системы, поскольку до 2012 года «уродливая система» притесняла суд.





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