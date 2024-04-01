

Вольский: Грузия не заслуживает унижения, в том числе, и применения механизма ветинга

01.04.2024 16:07





Мы должны занять твердую позицию - Грузия не заслуживает унижения, в том числе применения этого механизма ветинга, - заявил журналистам депутат парламентского большинства Гия Вольский.



По его словам, статистические данные подтверждают, что Грузия не только не заслуживает такого унижения, но наша судебная система по ряду данных является даже показательной.



Что касается появившихся в столице надписей, касающихся суда, Вольский считает, что за этим стоят политические группы, в том числе объединенное «Единое национальное движение».



«Что касается визита [судей] в Италию, это политическая заявка, политический демарш, что в этом суде есть, оказывается, судьи, которые считают, что ветинг - это хорошо. В этом нет ничего ненормального, может быть, кому-то действительно нравится и имеется мнение, что Грузия заслуживает унижения, заслуживают, чтобы грозили пальцем, что судей следует перепроверить с точки зрения компетенции, международные рейтинги ничего не значат. У кого-то может быть такое мнение, но когда судьи, придерживающиеся этого мнения, получают определенный карт-бланш для того, чтобы делать заявления, ездить за границу с определенными целями, конечно, это должно рассматриваться как политический демарш», - сказал Вольский.





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