

Омбудсмен об отмене квот: «Ухудшает существующие механизмы достижения равенства»

02.04.2024 12:42





Народный защитник Грузии негативно оценивает инициированный в парламенте Грузии законопроект, целью которого является отмена гендерных квот.



По мнению омбудсмена, планируемые законодательные изменения игнорируют результаты многолетней борьбы женщин и ухудшают существующие механизмы достижения равенства.



Он также указал, что в 2022 году парламент Грузии поддержал продление гендерных квот до 2032 года и тем самым четко подчеркнул важность участия женщин в политической жизни и реализации необходимых меры по расширению участия женщин.



«Эти изменения особенно требуют внимания в свете того, что в 2022 году парламент Грузии поддержал продление гендерных квот до 2032 года и тем самым четко подчеркнул важность участия женщин в политической жизни и принятия необходимых мер для повышения вовлеченности женщин.



Механизм гендерных квот – это не привилегия, предоставленная женщинам, а важный инструмент устранения дискриминационного отношения к женщинам, борьбы со стереотипами и выполнения взятых на себя международных обязательств.



Для демократического развития страны необходимо, чтобы голос женщин был четко услышан в законодательном органе страны и других органах, определяющих политику, чтобы потребности женщин и меры по обеспечению гендерного равенства были на повестке дня», — говорится в заявлении.





«Грузинская мечта» поддержит инициативу «Гирчи», которая предусматривает отмену гендерных квот в партийном списке. Согласно действующему закону о гендерных квотах, как минимум каждый четвертый кандидат в партийном списке должен был быть представителем другого пола.



Парламент рассматривает законодательные изменения в ускоренном порядке и, как заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, правило гендерных квот будет отменено на этой неделе.



Оппозиционные депутаты-женщины считают, что инициатива отмены квот принадлежит не «Гирчи», а «Грузинской мечте». Теона Акубардия подтвердила в разговоре с Netgazeti, что за кулисами об этом говорят уже несколько дней.





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