

Расследование о возможном отравлении дипломата США в Грузии власти использовали для «наезда» на оппозицию

02.04.2024 14:35





«Распространенное вчера журналистское расследование о т.н гаванском синдроме использовали телевидения «Нацдвижения» для негативного пиара, но официальное представительство США вчера заявило, что таких подозрений нет, сами американцы даже не начали расследование», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, сейчас говорить на эту тему — зло, поскольку в свое время даже не было начато расследование.



«Не может быть случайностью то, что в прошлом объектом интереса стал человек, работавший в американском посольстве по направлению правосудия, а вчера мы видели журналистское расследование о том, что жену дипломата травили русские в Грузии. Телеканалы «Национального движения» использовали эту историю для внутреннего негативного пиара с целью дискредитации служб безопасности Грузии. Если в последнее время и проводились какие-либо исследования и оценки безопасности Грузии, то здесь нет никаких вопросительных знаков, все слова – это похвала и признание. Каждое слово – гарант безопасности. По уровню безопасности Грузия и соответствующие службы безопасности занимают одно из первых мест в мире. Грузинские спецслужбы обеспечивают, что мы одни из первых в мире», — сказал Мдинарадзе.



По словам Мамуки Мдинарадзе, вчера даже в официальном представительстве США заявили, что подобных подозрений не существует.



«Насколько я знаю, у двух или троих человек заболела голова и они что-то заподозрили. Сами американцы, насколько мне известно, даже не начали расследование. Официальный представитель США вчера заявил, что никаких подозрений по поводу данного возможного факта не существует. Нападать на грузинские спецслужбы, когда они гарантируют, что мы одни из первых в мире по безопасности, — это большая грязь», — заявил Мдинарадзе.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: «Разведка США не пришла к выводу, что российские спецслужбы имеют связь с «гаванским синдромом»».





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