

Спецпредставитель США Абрам Пейли комментирует свой визит в Грузию, Азербайджан и Армению

02.04.2024 18:45





Спецпредставитель США по вопросам Ирана Абрам Пейли распространяет информацию о своем визите в Грузию, Азербайджан и Армению. Американский дипломат пишет в соцсети, что у него были продуктивные встречи с МИД Грузии, Национальным банком Грузии и коммерческими банками, где обсуждался вопрос соблюдения санкций против Ирана.



По словам Абрама Пейли, разговор также коснулся действий, вызывающих дестабилизацию со стороны Ирана.



Спецпредставитель США по вопросам Ирана также сообщил, что провел встречи с представителями правительств Азербайджана и Армении, на которых обсуждался вопрос санкций против Ирана и усилия по решению проблемы дестабилизирующего поведения иранского режима.







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