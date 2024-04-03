

Власти Грузии пытаются повторно протащить закон об иноагентах

03.04.2024 14:01





Законопроект будет инициирован в парламенте Грузии с точно таким же текстом, что и в прошлом году, с единственной разницей. Вместо термина «агент иностранного влияния» будет использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», - об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, законопроект будет принят во всех трех чтениях до конца текущей сессии.



«Все остальные записи в законопроекте остаются без изменений. Напомним, что законопроект предусматривает единственное требование - публикацию организациями, получающими иностранное финансирование, своих ежегодных финансовых отчетов, за нарушение которого предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности обществу, которому должна соответствовать любая организация, хотя бы формально претендующая на добросовестность. Соответственно, содержание законопроекта не дает даже минимальных оснований для критики. До конца текущей сессии законопроект будет принят во всех трех чтениях», - заявил Мдинарадзе.





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