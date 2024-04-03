

Вашадзе: «Грузинская мечта» четко заявила, что не хочет ЕС

03.04.2024 14:21





«Грузинская мечта» четко заявила, что не хочет Евросоюз. Этот закон означает, что они не хотят Евросоюз, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, как бы ни вдавались в детали, этот закон называется одним – «не хочу ЕС».



По его словам, «Грузинская мечта» очень слаба.



««Грузинская мечта» четко заявила, что не хочет ЕС. Этот закон означает, что они не хотят Евросоюз. Соответственно, 26 октября - это день, когда народ должен решить, победит ли оппозиция - принося европейскую перспективу, рабочие места, инвестиции и развитие. Побеждает «Грузинская мечта» - постоянная бедность, голод, «сытые» чиновники и обнищавший народ. Это однозначное, прямое, четкое заявление, оно не имеет другого объяснения.



Как ни вдавайся в детали, этот закон называется одним - не хочу ЕС. «Грузинская мечта» не хочет ЕС, они прямо говорят, что не хотят. Все другие инициативы, которые были до сих пор, тоже были против Евросоюза, но мы все знаем, что этот закон - однозначный сигнал Европе и всем, что – «оставьте нас в покое».



С другой стороны, они очень слабы. Они знают, что проигрывают выборы и идут на тысячу безумств», - отметил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





