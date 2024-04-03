

Элисашвили: Надевайте доспехи, приготовьтесь, нас ждут большие волнения

03.04.2024 14:27





«Финансирование НПО на 100 процентов прозрачно. То, что они получают черные деньги, — это ложь, мы не должны допустить, чтобы они приняли этот закон», — заявил лидер партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили в связи с законодательной инициативой «Грузинской мечты».



По мнению Элисашвили, грузинский народ не должен допустить, чтобы «Грузинская мечта» приняла этот закон.



«То, что они делают, вредно и зло против страны. Однажды же они уже помучили это страну и перевернули ее с ног на голову? [Закон] русский. Мол, кто называет его русским, это оскорбление. Мы не должны позволить им принимать его, какой еще российский закон в Грузии? Все прозрачно, финансирование НПО прозрачно на 100 процентов. То, что они получают черные деньги, является ложью. Наверное, у них есть обязательства перед россиянами и они их заставляют. Все это не имеет нормального объяснения, мы не должны допустить, чтобы они приняли этот закон. Тех, кто хочет жить в нормальной стране, я призываю — Надевайте доспехи, приготовьтесь, нас ждут большие волнения, мы не должны позволить им принимать его», — заявил Алеко Элисашвили.



Для справки, «Грузинская мечта» повторно представит законопроект о прозрачности иностранного влияния. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты», что законопроект будет внесен в парламент с точно таким же текстом, как он был инициирован в прошлом году, с одной лишь разницей, что — в законопроекте будет изменен термин «иностранный агент» и представлен следующий вариант: «организация, осуществляющая интересы иностранной силы».



Законодательная инициатива «Грузинской мечты» относительно прозрачности иностранного финансирования стала причиной словесной и физической перепалки на сегодняшнем заседании парламента.







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