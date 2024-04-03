

Грузия поддержала декларацию по Украине в Гааге

03.04.2024 14:31





Грузия поддержала политическую декларацию по Украине в Гааге на конференции «Восстановление справедливости для Украины». Документ подписали 44 государства, сообщает «Эхо Кавказа».



Декларация выражает поддержку созданию спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины.



«Мы по-прежнему привержены в контексте Core Group (Коалиции для создания Специального трибунала по преступлениям против Украины), в которой участвуют многие из наших правительств, работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования за преступление агрессии против Украины, которое будет способствовать привлечению к ответственности военных и политических руководителей самых высоких уровней.



Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в этом направлении, и призываем заинтересованные государства и международные организации активизировать свои усилия по обеспечению прочной правовой основы и широкой международной поддержки для завершения этого процесса.



Мы приветствуем предварительное предложение Нидерландов разместить у себя специальный трибунал», – говорится в документе.



Кроме того, страны, подписавшие декларацию, а значит, и Грузия, поддерживают идею об использовании замороженных российских активов для Украины.



«Мы приветствуем дискуссии в международном сообществе о возможном использовании замороженных российских суверенных активов и доходов от них в пользу Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами», – прописано в декларации.



Итоговый документ подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США. Всего в конференции принимали участие 57 стран.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





