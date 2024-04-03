

В «Грузинской мечте» объяснили, кого будут звать «иноагент»

03.04.2024 18:42





В список НПО — иноагентов, «проводящих интересы иностранных сил» будут попадать организации, зарубежное финансирование которых превышает 20% от поступлений на счет, заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



Такие организации должны будут сдавать ежегодные декларации и отчитываться, на что получили деньги, и как потратили. В противном случае организации будут оштрафованы.



Мдинарадзе заявил, что других санкций законопроект о прозрачности иностранного влияния не предусматривает и призвал оппозицию и всех, кто против, «прекратить истерику».



Он подтвердил, что парламентское большинство планирует принять закон до конца весенней сессии (последняя пятница июня).



Оппозиция уже предсказала возобновление акций протеста. Представители оппозиции заявляют, что цель законопроекта на этом этапе — подавить инакомыслие перед выборами и повесить ярлык «противников Грузии» на НПО и СМИ, которые осмеливаются критиковать власти. Закон об «иноагентах», в случае его принятия, заложит основу репрессивного механизма, по аналогии с Россией, опасаются НПО.





Источник: Новости - Грузия

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