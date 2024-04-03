

В парламенте инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

03.04.2024 22:27





В парламенте официально инициирован проект закона «О прозрачности иностранного влияния».



Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает «в целях обеспечения прозрачности» регистрацию в качестве организаций, осуществляющих интересы иностранной силы, таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, определенная часть доходов которых, в частности, более 20%, получена из-за границы.



По содержанию законопроект аналогичен проекту, инициированному в прошлом году и впоследствии "проваленному". Согласно проекту, все, кто считается «организацией, проводящей интересы иностранной силы», в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в публичном реестре в одноименной базе данных. Во время регистрации необходимо будет отразить полученные доходы. В тоже время, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.



Законопроект «в целях выявления организации, проводящей интересы иностранной силы» наделяет Минюст полномочиями в любое время проводить исследование и осуществлять контроль-мониторинг вопроса.



Согласно тому же проекту, основанием для начала мониторинга станет решение соответствующего полномочного лица Министерства юстиции и соответствующее письменное заявление, поданное в Минюст.



За уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранной силы или не заполнение декларации, на организацию будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари. Проект также предусматривает следующие виды штрафов: если организация не заполнит форму заявки на сайте Минюста в течение 10 рабочих дней с момента допущения – 10 тысяч лари; в случае не исправления недостатков в документах в указанный срок - 10 тысяч лари; совершение предусмотренного законом правонарушения через один месяц - 20 тысяч лари.





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