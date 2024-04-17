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Народный защитник посетит задержанных на акции
17.04.2024 10:44
Народный защитник Леван Иоселиани посетит в изоляторе временного содержания в Авчала задержанных на акции.
По информации МВД, вчера на акции возле парламента правоохранители задержали в административном порядке 11 человек.
Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе пишет в соцсети, что все задержанные избиты.
Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» возобновится сегодня у парламента с 12:00.
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