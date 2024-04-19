

ЕС начнет конфисковать имущество за обход санкций против России

19.04.2024 21:48





Страны Евросоюза получили право конфисковывать средства и имущество за обход санкций. Для этого они должны будут доказать, что стоимость активов, подлежащих изъятию, не соответствует доходам владельца. Это следует из директивы, которая была размещена в законодательной базе ЕС и Совета ЕС.



«При определении, следует ли конфисковать имущество, национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например то, что стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица», — говорится в документе.



Также в пользу конфискации будут говорить отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией. В то же время доказательство отдельных преступлений не может быть «предварительным условием для конфискации необъяснимого богатства». Должно быть подтверждено, что такое имущество или средства были получены именно в результате преступления, подчеркивается в документе.



В Еврокомиссии отмечали, что директива позволит исключить сохранение в руках преступников незаконно полученных средств и их инвестирование. Правоохранительные органы при этом получат возможность отслеживать и замораживать подозрительные активы, чтобы не допустить их «исчезновения». Конфискация «необъяснимых богатств» будет грозить за незаконный оборот оружия, мошенничество и обход санкций.



Директива является одним из видов законодательства ЕС, но в отличие от постановления она не имеет прямого действия. Такой документ обязывает страны-члены внести коррективы в свои национальные законодательства.



Ранее в ЕС обязали попавших под санкции российских олигархов, чиновников, силовиков, а также компании самостоятельно раскрывать властям свою собственность на территории европейских стран. Это упростило их заморозку и создало юридическую базу для последующей конфискации собственности, говорил Bloomberg чиновник в Брюсселе.



На прошлой неделе Совет ЕС утвердил директивы о правилах преследования за нарушение или обход санкций Евросоюза. Уголовным преступлением во всех странах ЕС теперь будут считаться действия, направленные на помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля находящимися под санкциями товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Уголовная ответственность также будет наступать в случае подстрекательства к этим преступлениям или пособничества им.





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