

Каха Каладзе о заявлении посла ЕС

09.07.2024 22:25





Эти средства были отобраны у армии и отданы Гигаури и Ломджария. Это и есть их демократия и отношение, - отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с заявлением посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, который сообщил, что 30 миллионов евро, которые планировалось передать Министерству обороны Грузии, были заморожены.



По словам Каладзе, армия ни в чем не будет нуждаться, «правительством будет сделано все, чтобы грузинская армия находилась на высоте».



На вопрос, почему США и Евросоюз прекратили финансирование властей Грузии, Каладзе отвечает, что украинизации в Грузии никто не допустит.



«Все очень просто: власти Грузии защищают суверенитет этой страны, защищают государственность и защищают каждого гражданина. Никому не будет позволено допустить украинизацию в Грузии. В стране будет сохранен мир. Даже если это будет стоить нам жизни, мир будет сохранен, мы не собираемся подключаться к каким-либо санкциям», - заявил Каладзе.





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