

Мэрия Тбилиси приступает к капитальному ремонту улицы Гахокидзе

10.07.2024 10:49





С 12 июля для автомобилей будет закрыта улица Михаила Гахокидзе в тбилисском районе Самгори. Ограничение будет действовать в течение девяти месяцев с 00:00 12 июля.



Детали. В сообщении мэрии Тбилиси сказано, что сначала компания Georgian Water and Power заменит на улице сети водоснабжения и канализации, после чего начнутся дорожные работы.



Автомобили, выезжающие с Кахетинского шоссе, смогут проехать по улицам Георгия Абашвили, Романоза Хомлели, Борцов за единство Грузии. Проехать можно будет также по улицам Дмитрия Алексидзе, Сесилии Такаишвили, Зедгенидзе, Виктора Купрадзе и Евгении Майсурадзе.



Ремонт будет проводиться в основном ночью, поэтому движение большей части общественного транспорта по улице Гахокидзе ограничено не будет. Маршруты изменятся только у микроавтобусов: N413, N519, N524, N540, N547 и N554.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





