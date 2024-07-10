

Мэтью Миллер: Обвинения России по ситуации в Грузии - - полная ложь и абсурд

10.07.2024 10:58









Миллер откликнулся на опубликованное Службой внешней разведки России заявление, якобы США планируют смену власти в Грузии, а администрация Байдена подготовила широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта».



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«Совершенно очевидно, что это полная ложь. Это не первый раз, когда Россия делает подобные обвинения по поводу включенности США в Грузии и других странах мира, что является полной ложью и абсурдом. И я бы отметил иронию того, что страна, Россия, которая сейчас незаконно оккупирует 20 процентов территории Грузии, делает такие заявления касательно другой страны», - сказал Миллер. Обвинения России - это полная ложь и абсурд, довольно иронично, что эти обвинения выдвигает страна, которой сейчас оккупированы 20 процентов территории Грузии, - заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.Миллер откликнулся на опубликованное Службой внешней разведки России заявление, якобы США планируют смену власти в Грузии, а администрация Байдена подготовила широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта».«Совершенно очевидно, что это полная ложь. Это не первый раз, когда Россия делает подобные обвинения по поводу включенности США в Грузии и других странах мира, что является полной ложью и абсурдом. И я бы отметил иронию того, что страна, Россия, которая сейчас незаконно оккупирует 20 процентов территории Грузии, делает такие заявления касательно другой страны», - сказал Миллер.





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