

Москва подливает масло в огонь - Затулин призывает оказать Грузии поддержку в борьбе с Западом

09.07.2024 17:59





Константин Затулин заявил о неготовности Грузии отказываться от сотрудничества с Россией. По его мнению, обострение отношений с РФ «самоубийственно» для страны.



В этих обстоятельствах Москве следует уважительно относиться к правительству и народу республики и оказывать им поддержку «в борьбе с Западом».



При этом об отказе от признания Абхазии и Северной Осетии речи быть не может, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».



«В этой ситуации мы должны понимать, что мы должны вести себя с правительством Грузии и Грузией уважительно. Мы должны понимать, что борьба с нынешним правительством Грузии происходит именно потому, что Грузия отказалась от того, чтобы повторить судьбу Украины и ринуться очертя голову в какую-то авантюру, обостряя отношения с соседней Россией, что для Грузии было бы самоубийственно.



Мы заранее объясняем, что речи не идёт, что мы для поддержания антизападных сил в Грузии откажемся от признания Абхазии или Северной Осетии. Мы признали эти страны. Развиваем с ними отношения, находимся с ними в военном союзе. Несмотря на всё происходящее в Грузии, это не значит, что мы в этой ситуации должны находить по максимуму способов, причин и поводов, чтобы развивать отношения с Грузией и грузинским народом», - заявил Затулин.





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