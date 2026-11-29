«Дорогие грузины, вы невероятны, ваша борьба за европейскую Грузию вдохновляет и нас!» — пишет Юкнявичене.

Кроме того, Юкнявичене поделилась видео с акции.

Дорогие грузины, вы невероятны, — пишет в социальной сети X депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.

Напомним, что в Тбилиси, на площади Свободы, состоялась акция протеста под лозунгом «Грузия без Иванишвили, Грузия — Европа».

К участникам акции с речами обратились политики, гражданские активисты и члены семей задержанных в ходе акций протеста.

До этого граждане организовали протестное шествие с трёх локаций. Участники акции собрались у станции метро «Авлабари», у первого корпуса Тбилисского государственного университета и на площади Орбелиани, откуда маршем направились на площадь Свободы.

Акция была посвящена второй годовщине решения правительства Грузии приостановить процесс интеграции страны в Европейский союз до конца 2028 года. Объявление об этом решении повлекло за собой начало акций протеста в стране, которые продолжаются по сей день.